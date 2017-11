Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch auf Stippvisite in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit 130 Diplomaten hat er unter anderem die Chemieregion Bitterfeld-Wolfen besucht. Steinmeier würdigte dabei den Aufbau nach der Wiedervereinigung.

"Es ist durch die Hilfe der Politik, vor allem aber durch den Ehrgeiz und den Willen von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier vor Ort gelungen, eine Atmosphäre zu schaffen, dass niemand daran denken konnte, den Chemiestandort zu schließen", so Steinmeier in Bitterfeld. Rückblickend werde man von glücklichen politischen Konstellationen und von Verantwortungsbewusstsein auch in der Wirtschaft sprechen können.

Steinmeier würdigt Chemiestandort

Steinmeier bei Bayer in Bitterfeld Bildrechte: dpa Der Bundespräsident und die Botschafter aus Ländern wie China, Indien, Afghanistan, der Türkei, Eritrea, Togo und Zypern besuchten ein Werk der Bayer Bitterfeld GmbH, in dem Aspirin-Tabletten für die ganze Welt produziert werden. Das Unternehmen hatte sich vor 23 Jahren in Bitterfeld angesiedelt. Am Standort würden die Eigenschaften der Deutschen und Deutschlands deutlich, dass man Zustände ändern wolle, die unbefriedigend seien, sagte Steinmeier.

Station der Rundreise war auch Oranienbaum. In seiner Rede dort sagte Steinmeier, er fürchte angesichts der großen Konflikte in der Welt um die Werte der Aufklärung. Ihm scheine, "als gingen die Werte der Aufklärung in einigen führenden Köpfen erneut verloren."

Steinmeier in der Orangerie in Oranienbaum Bildrechte: MDR/Falko Wittig Steinmeier kritisierte, dass "Journalisten, Schriftsteller, Intellektuelle in Gefängnissen verschwinden", wie es etwa in der Türkei derzeit der Fall ist. Zudem beklagte er, dass "die Vernunft als Währung des politischen Diskurses in digitalen Echokammern, in rabiaten Twitter-Gefechten oder in gezielten Desinformationskampagnen entwertet wird".

Zum Abschluss der Reise stand noch Wittenberg auf dem Programm.

