Viele Fähren stehen still Wegen Corona kaum Fahrten über die Elbe

Corona-bedingte Veränderungen

Das Schild ist eigentlich nicht zu übersehen. Bildrechte: MDR/André Damm Seit dem 18. März dieses Jahres hat Pächterin Silke Methe den Fährverkehr einstellen lassen. Aus wirtschaftlichen Gründen, sagt sie. "Wir haben feststellen müssen, dass keine Leute mehr fahren. Es sind viele ins Homeoffice gegangen, viele sind zu Hause, um ihre Kinder zu betreuen. Das haben wir ganz deutlich auf der Fähre zu spüren bekommen."



Silke Methe, die im Bad Schmiedeberger Rathaus arbeitet, ist seit 1991 im Nebenerwerb auch Pächterin der Fähre. Seitdem hat sie viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch diese Corona-Krise sei außergewöhnlich schlimm verlaufen, sagt sie. Der gesamte normale Geschäftsbetrieb sei zusammengebrochen. "Es waren Tage, an denen wir elf Euro verdient haben, es waren Tage, an denen wir nicht einmal 60 Euro verdient haben. Wir haben drei Angestellte, es gibt Unkosten die getragen werden müssen, wir verdienen kein Geld." Deshalb hat sie ihre drei Mitarbeiter, darunter ihren Mann Wolfgang Methe, in Kurzarbeit geschickt. Und das würde sie gern solange beibehalten, bis sich Fährüberfahrten wieder rechnen.

Bürgermeister ist im Zwiespalt

Doch wann wird das sein? Und kann man einen Fährbetrieb überhaupt vom wirtschaftlichen Kalkül des Pächters abhängig machen? Bad Schmiedebergs Bürgermeister Martin Röthel fühlt sich hin- und hergerissen. Er kann die Argumente der Pächterin verstehen, dass sie finanzielle Risiken und im schlimmsten Fall eine Insolvenz vermeiden will. Aber Röthel hat auch mitbekommen, dass sich die Klagen über die stillgelegte Fähre häufen. Denn wer von Bad Schmiedeberg mit einem Fahrzeug nach Jessen will, müsste entweder den 50 Kilometer langen Umweg über Wittenberg in Kauf nehmen oder die Fähre im sächsischen Dommitzsch nutzen. Welche Alternative auch immer, der Zeitverzug ist beträchtlich.

Bad Schmiedebergs Bürgermeister Martin Röthel Bildrechte: MDR/André Damm Martin Röthel gefällt die Situation nicht, allerdings sind ihm wohl die Hände gebunden. Laut Bürgermeister ist die Stadt Bad Schmiedeberg zwar Eigentümerin der Fähre, kann der Pächterin aber keine Anweisung erteilen, übersetzen zu müssen. "Wir haben nur den Betreibervertrag abgeschlossen, damit wir wissen, wer die Fähre fährt. Über die Öffnungszeiten, die Fährzeiten entscheidet allein der Betreiber."

Pendler sprechen von Willkür

Pendler sind darüber sauer, sprechen von Willkür. Auch auf der anderen Elbseite ist man enttäuscht. Reinhard Mühlbach hat in Mauken gerade eine angesagte Eis-Manufaktur eröffnet und vermisst die Kunden aus dem Wittenberger Südkreis. "Die Zuverlässigkeit der Fähre muss einfach gegeben sein. Darauf müssen sich Pendler und Einheimische verlassen können. Es ist doch schade, dass solch ein umweltfreundliches Fahrzeug, was nur durch Wasserkraft angetrieben wird, mehr an der Seite steht als gefahren wird."

Fährmann Wolfgang Methe ist derzeit in Kurzarbeit. Bildrechte: MDR/André Damm Der Streit um die Fähre zieht inzwischen weitere Kreise. In anonymen Schreiben wurde den Fährpächtern mehrfach Faulheit unterstellt. Fährmann Wolfgang Methe kann darüber nur mit dem Kopf schütteln. "Man wird teilweise angesprochen und auch teilweise beschimpft von den Leuten. Aber die ein bisschen Verstand haben, suchen das Gespräch mit dem Fährmann und nutzen die Überfahrt in Dommitzsch." Methe glaubt, dass sich die Auslastung der Pretzscher Fähre so schnell nicht verbessern wird. So sei der dringend benötigte Radtourismus völlig zusammengebrochen. Außerdem wisse niemand, ob die Fähre wie vor der Corona-Krise wieder angenommen werde.

