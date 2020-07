Geschäftsführer optimistisch Möglicher Corona-Impfstoff aus Sachsen-Anhalt wird klinisch getestet

Die Impfforscher der IDT Biologika in Dessau haben einen großen Schritt in Richtung eines fertigen Corona-Impfstoffs gemacht. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden 1.000 Dosen eines entwickelten Stoffs zu klinischen Tests nach Hamburg geschickt. Dort sollen sie unter Berücksichtigung klinischer und ethischer Standards an Menschen getestet werden. In insgesamt drei Phasen würden in den kommenden Monaten Dosierung, Wirksamkeit und Verträglichkeit des Impfstoffs überprüft.