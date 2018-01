Offizielle Verkündung Dessau hat nun eine Helmut-Kohl-Strasse

Anders als in Dessau gibt und gab es in einigen Städten heftige Debatten, ob mit einer Straße oder einem Platz an den "Kanzler der Einheit" erinnert werden soll. In Magdeburg etwa hatte sich der Stadrat gegen eine Helmut-Kohl-Straße ausgsprochen. In Burg hat sich sogar eine Bürgerinitiative gegründet - die gegen die Umbennung des Platzes vor dem Landratsamt kämpft. Im März wird es dazu einen Bürgerenscheid geben. Auch in Kohls Geburtsstadt, in Ludwigshafen, sind Umbennungspläne nach heftigen Protesten vom Tisch. Im kleinen Ort Loddin auf Usedom wurde nie gestritten. Hier gibt es seit Anfang der 90er Jahre eine Dr.-Helmut-Kohl-Straße.