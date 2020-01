Auf der Autobahn 9 zwischen Dessau und Coswig ist ein Ende der Dauerbaustelle in Sicht. Nach den Feiertagen sind am Dienstagmorgen wieder die Bautrupps angerückt. Sie werden in den kommenden Wochen die Leitplanken montieren und anschließend die Baustellen-Absperrungen beräumen.

Steffen Kauert von der Landesstraßenbaubehörde schätzt, dass die Restarbeiten noch etwa drei Wochen dauern werden. Allerdings müsse dafür das Wetter mitspielen. Läuft alles nach Plan, hätten Autofahrer in Fahrtrichtung Berlin Anfang Februar wieder freie Fahrt. In Richtung München müssten sie sich allerdings noch zwei Wochen länger gedulden, bis alle Hindernisse beseitigt sind. Die Sanierung des rund acht Kilometer langen Autobahnabschnitts zwischen Dessau und Coswig hatte im Mai 2019 begonnen und insgesamt 15 Millionen Euro gekostet.

Diese Hinweisschilder zieren die A9 in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MDR/Jochen Müller

Seit dem Bauhaus-Jubiläum 2019 gilt die Autobahn 9 als "Welterbe-Autobahn". Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte das damit begründet, dass sich in ihrer unmittelbaren Nähe die meisten Welterbestätten in Sachsen-Anhalt befinden. Nirgendwo in Deutschland findet man soviel Weltwerbe auf so engem Raum. Um dies noch stärker bekannt zu machen, werben seit dem Sommer mehrere Autobahn-Hinweisschilder dafür.