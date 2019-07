Einige wenige Dessauer gründeten den Rehsumpfverein und kämpften verbissen um die Rettung des Naturbades. Mit Erfolg. Schon bewilligte Mittel für den Abriss flossen in die Sanierung. Die Badehäuschen, vor allem die Dächer, wurden repariert, neue Stege und Treppen gebaut, das Vereinsheim bekam Toiletten, Duschen und eine Solaranlage. Auch Junkers Badehäuschen erstrahlte in frischen Farben. Sanierung abgeschlossen: So sieht das Häuschen von Hugo Junkers heute aus. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Vor einer Woche – am 29. Juli – wurden das kleine Häuschen sowie das ganze Gelände feierlich wieder seiner Bestimmung übergeben. Doch die Freude über diesen Erfolg ist getrübt. Denn in dem Naturbad, das immerhin eine der ältesten Flussbadeanstalten Deutschlands ist, kann auf absehbare Zeit nicht gebadet werden.

Nur Anglerverein darf Muldearm nutzen

Der Zugang zum Wasser ist vom Anglerverein gesperrt worden. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Zwar hat der Rehsumpfverein das Gelände von der Stadt gepachtet, doch das Gewässer selbst gehört dem Landesanglerverband Sachsen-Anhalt. Der hat den Muldearm vor zwei Jahren für 5.000 Euro vom Land Sachsen-Anhalt gekauft – und nur Mitglieder des Verbandes dürfen ihn nutzen. Das heißt: Angeln ist am Rehsumpf erlaubt, Baden hingegen verboten. Der Anglerverein Dessau hat sogar die Brücke, die von den Badehäuschen zum Wasser führt, mit einem Zaun verschlossen. Gleich drei Schlösser sichern das Bad vor unerwünschten Besuchern. Das ist kein böser Wille, heißt es vom Anglerverein. Nur möchte der keine Haftung übernehmen, wenn einem Badegast am Rehsumpf etwas passiert.

Stellen sie sich vor, Sie kaufen sich eine Eigentumswohnung mit hübschem Bad und die Nachbarn kommen und wollen auch mal baden gehen. Helga Sinner Rehsumpfverein

Helga Sinner hat Verständnis dafür. Dennoch hofft Sinner, dass sich die beiden Vereine auf eine gemeinsame Nutzung verständigen können. "Wir sind im Gespräch miteinander", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT und hofft, dass spätestens im Sommer 2020 wenigstens für die Mitglieder des Rehsumpfvereins das Baden erlaubt wird. Für alle anderen soll an einer anderen Stelle – direkt an den Badehäusern an der Jonitzer Mulde – eine Badetreppe ins Wasser führen. Zuvor muss aber ein Jahr lang beobachtet werden, ob Tiere durch die Nutzung gestört werden könnten, bevor der Badeeinstieg gebaut werden kann, so Sinner.

Gelände trotzdem geöffnet

Und so müssen Badehose und Bikini am Rehsumpf auf absehbare Zeit erst einmal offiziell zuhause bleiben. Aber, so Helga Sinner, auch ohne den Sprung ins Wasser ist und bleibt es idyllisch am Rehsumpf. Geöffnet ist das Gelände jeweils freitags, samstags und sonntags, abgesichert durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins. Dann kann man am Rehsumpf spazieren gehen, Tiere beobachten, picknicken oder sich eine Ausstellung mit historischen Aufnahmen anschauen.

Der Antrag der Autorin Susanne Reh auf eine Badekabine beim Flussbad Rehsumpf. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Das Vereinsheim soll künftig für Vereins- und Familienfeiern mit eigenem Catering zur Verfügung stehen. Und dann sind da noch die 61 Badekabinen, von denen 20 noch neue Mieter suchen. Oder besser gesagt 19. Denn ich, die Autorin, habe heute meinen Antrag auf Anmietung einer Badekabine am Rehsumpf abgegeben und freue mich auf erholsame Stunden in unberührter Natur – und das mitten in der Stadt.