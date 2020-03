Vor dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau haben am Vormittag rund 500 Landwirte mit ihren Traktoren gegen die geplante Düngelmittelverordnung protestiert. Ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT sprach von einem "imposanten Anblick".

Rund 500 Landwirte trafen sich zum Protest vor dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau. Bildrechte: MDR/André Damm

Zu dem Protest hatte die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen. Deren Sprecher Dirk Andresen sagte im Vorfeld der Demonstration der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wir fordern eine von Grund auf neue Landwirtschaftspolitik. Wir nehmen eine Politik nicht weiter hin, die die Landwirtschaft in ihrer jetzigen Form abschaffen will." Die Bauernhöfe in Deutschland bräuchten eine Perspektive.



Und Arnesen geht noch weiter: "Ich schließe nicht aus, dass wir uns eines Tages auch in Form einer Partei zusammentun". Die Bewegung habe es geschafft, dass sich Tausende Menschen ehrenamtlich für Agrarpolitik engagierten.



In den Niederlanden war aus der dortigen Bauernbewegung ebenfalls eine Partei hervorgegangen.