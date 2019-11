Das Bauhaus-Museum in Dessau hat seit seiner Eröffnung zahlreiche Besucher angezogen. Im Bauhaus-Jubiläumsjahr kommt nun eine weitere Ausstellung hinzu. Die virtuelle Schau "Bauhaus Everywhere" ist aber nicht in einem Museum zu entdecken, sondern online per App. Für den Besuch der Ausstellung reicht also ein Smartphone.