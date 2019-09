Werbung am Alexanderplatz in Berlin für Bauhaus in Dessau Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Das Bauhaus feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum. 1919 ist die Bewegung durch den Architekten Walter Gropius in Weimar gegründet worden. In Dessau erlebte sie ihre Blütezeit. Bis heute gilt das Bauhaus als weltweit eine der einflussreichsten Schulen und Bewegungen für Kunst, Architektur und Design des 20. Jahrhunderts.



Am Sonntag wird das neue Bauhaus Museum in Dessau feierlich eröffnet. Zu der Eröffnung wird unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet.