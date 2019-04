In diesem Jahr wird das 100. Gründungsjubiläum des Bauhauses gefeiert. Es wurde 1919 in Weimar vom Architekten Walter Gropius ins Leben gerufen. Später zog die Schule nach Dessau und danach nach Berlin um, bevor sie sich 1933 auf Druck der Nationalsozialisten auflöste. In Dessau erlebte das Bauhaus als Hochschule für Gestaltung von 1925 bis 1932 seine Blütezeit. Die Bauhausstätten in Weimar und Dessau-Roßlau sowie im brandenburgischen Bernau gehören heute zum UNESCO-Welterbe.