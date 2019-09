Offiziell eröffnet: das Bauhaus Museum in Dessau Bildrechte: imago images / Hartmut Bösener

Das Bauhaus Museum in Dessau ist offiziell eröffnet. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde das rund 28 Millionen Euro teure Museum am Sonntagvormittag mit einem Festakt eingeweiht. Unter den Gästen war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Politikerin schnitt unter Applaus symbolisch ein rotes Band durch.

Kanzlerin Merkel am Sonntag bei ihrer Ankunft im Bauhaus Museum in Dessau Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei Merkel sagte, es sei eine "wunderbare Sache", dass mit dem Museum in umfassender Weise das Bauhaus und seine Leistungen – von der Architektur bis hin zu Haushaltsgegenständen – gezeigt würden. "Wir spüren die Faszination des Projekts Bauhaus", sagte Merkel. Die Kunst und das Design beeinflusse bis heute, "wie wir bauen, wohnen und gestalten". Sie sei berührt, dass so viele Dessauer am Sonntagvormittag aufgestanden und zum neuen Bauhaus Museum gekommen sein, sagte Merkel. Die Menschen fühlten, dass sich im Zentrum der Stadt etwas verändere; dass Dessau ein neues Zentrum bekomme.



Der Stiftung Bauhaus Dessau und ihren Mitarbeitern wünsche sie, dass sie den "besonderen Geist des Bauhauses lebendig halten", sagte die Kanzlerin.

Ministerpräsident "stolz" auf Dessau und das Museum

Vor dem Bauhaus Museum warteten viele Menschen auf die Ankunft von Kanzlerin Merkel. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach von einem neuen Kapitel in der Geschichte des Bauhauses. Die Palette der Bauhauskunst werde sich nun einer interessierten Öffentlichkeit erschließen, sagte Haseloff und verwies auf die rund 49.000 Exponate zählende Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau. In dem neuen Museum sieht der Regierungschef einen "Lern- und Diskursort". Für ihn verkörpere das Bauhaus die Utopie einer besseren Gesellschaft, sagte Haseloff.



Er sei stolz auf das Museum und auf Dessau, so Haseloff, der betonte, dass das Museum ohne Verzögerung und wie geplant fertig gebaut worden ist. "Wir haben das Projekt gut zu Ende bekommen. Das ist ein guter Tag für Dessau und für Sachsen-Anhalt."

Das ist ein großartiger Tag für unsere Stadt. Für Dessau-Roßlau ist das der wichtigste Tag des Jahres. Peter Kuras, Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Peter Kuras (FDP) dankte dem Bund und dem Land Sachsen-Anhalt für die "Finanzierung dieses Millionenprojekts". Ohne die finanzielle Hilfe wäre der Bau des Museums nicht möglich gewesen, sagte Kuras. In dem Bauhaus Museum sieht der Rathauschef einen Impuls für die weitere Belebung der Innenstadt. "Mit der Umgestaltung der Kavalierstraße haben wir ein modernes Umfeld geschaffen, das dem neuen Standort gerecht wird", sagte Kuras. Dass das Museum mitten in der Stadt seinen Platz gefunden hat, sei die "absolut richtige Entscheidung" gewesen.

Kein einheitliches, kein homogenes Bauhaus-Bild