Da auch der Busverkehr normalerweise über die B184-Brücke rollt, kommt es dort ebenfalls zu Änderungen während der Bauarbeiten. Laut Stadt fahren die Linien N1 und N5 die angrenzenden Haltestellen Hauptbahnhof und Puschkinallee nicht an. Am Westausgang des Hauptbahnhofs soll es jedoch eine Ersatzhaltestelle geben. Die Überlandlinien 304, 310, 411, 422 und 481 fahren den Angaben zufolge weiterhin alle Stationen an. Wegen nötiger Umwege ändern sich jedoch die Fahrzeiten. Fahrgäste sollten sich in jedem Fall vor ihrer Fahrt über die Aushänge oder Online-Fahrpläne informieren.