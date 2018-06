Führung durch Rohbau Dessauer erkunden ihre Bauhaus-Baustelle

Das Bauhaus-Museum in Dessau ist derzeit wahrscheinlich eine der spannendsten Baustellen in Sachsen-Anhalt. Der 16 Millionen Euro teure Neubau soll die Attraktion des Bauhaus-Jubiläums im kommenden Jahr werden, und langsam nimmt er Form an. Davon konnten sich am Donnerstagabend Interessierte überzeugen – bei der ersten öffentlichen Baustellenführung.