Im Mordfall Yangjie Li ist das Urteil gegen Xenia I., die damalige Freundin des Haupttäters, rechtskräftig. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag entschieden. Er folgte damit dem Urteil des Dessauer Landgerichts, das Xenia I. im August 2017 wegen sexueller Nötigung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt hatte. Die Richter in Karlsruhe argumentierten, das Dessauer Landgericht habe ohne Rechtsfehler entschieden.

Nebenklage-Vertreter Sven Peitzner reagierte wenig überrascht. Er sagte MDR Sachsen-Anhalt: "Für die Eltern von Yangjie Li ist es wichtig, dass der Haupttäter Sebastian F. angemessen bestraft wurde." Nach dem Verlauf der Hauptverhandlung in der letzten Woche in Karlsruhe war Peitzner bereits davon ausgegangen, dass der BGH das Urteil für Xenia I. bestätigt.

In Karlsruhe werden keine Strafen verhängt, sondern Urteile entweder bestätigt oder aufgehoben.

Die damals 20-Jährigen hatten die chinesische Studentin Yangjie Li im Mai 2016 in deren Wohnung gelockt. Dort war die Studentin über Stunden gequält und vergewaltigt worden. Sie starb schließlich an den Folgen massiver Gewalteinwirkung.



Motiv war der Wunsch des Mannes nach Sex zu dritt. Die Frage war, was danach passierte. Das Landgericht glaubte der Freundin, dass sie ihren Partner mit der Frau allein ließ – in der Annahme, er werde sie gehen lassen. Die Staatsanwaltschaft und die Eltern der chinesische Studentin als Nebenkläger wollten, dass der Mord beiden zur Last gelegt wird.