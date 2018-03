Und die kommen inzwischen von überall her: Aus den Niederlanden, England, Dänemark, der Schweiz, Österreich und Finnland sind Weill-Fans extra nach Dessau gekommen. Das Weill-Fest ist längst kein Dessauer Fest mehr. Dafür sprechen auch die 26 Veranstaltungsorte im ganzen Land, in Halle, Magdeburg, Dessau, Wörlitz oder Zerbst.

Dieses Ergebnis zu toppen, wird nicht leicht – darin sind sich die vier Organisatoren einig. Von Wehmut, dass das Fest vorbei ist und Vorfreude auf das nächste Jahr spricht deshalb Musikmanager Kämpfe. Der nach eigenen Worten schon mit prominenten Künstlern verhandelt, ohne Namen nennen zu wollen, bevor die Unterschriften auf den Verträgen trocken sind. Aber er kündigt Spektakuläres für die Eröffnung am 1. März 2019 an: Eine Weill-Revue, die mit 17 ausverkauften Vorstellungen bereits erfolgreich in Prag lief. Mit 16 seiner bekanntesten Songs, in Originalsprache gesungen, geht es dabei quer durch Weills Bühnenwerke, begleitet von gewaltigen Videoinstallationen auf der Bühne. Den Abschluss gestaltet das MDR Sinfoniekonzert. Dazwischen soll es vor allem viel für junges Publikum geben, unter anderem werden bekannte DJs im Dessauer Bahnwerk auflegen.