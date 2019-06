Das Pharma-Unternehmen IDT Biologika aus Dessau-Tornau baut 300 Stellen ab. Das bestätigte Boris Trautmann, der als Sanierer bei IDT eingestellt wurde, MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch. Trautmann soll die Managementfehler der Vergangenheit korrigieren und sagte: "Es ist sehr viel Personal aufgebaut worden und wir müssen jetzt daran arbeiten, Strukturen zu schaffen, die das Unternehmen von der Kostenseite her auch tragen kann."

In den vergangenen Jahren war IDT extrem erfolgreich, expandierte international mit Niederlassungen in den USA, China und Großbritannien. Die Mitarbeiterzahl am Standort Dessau-Tornau stieg auf 1.900. Mitte Mai wurde bekannt, dass IDT seine Tiergesundheitssparte an den französischen Konzern Ceva verkauft hat.