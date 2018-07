Evakuierung aufgehoben Bombe in Dessau erfolgreich entschärft

Hauptinhalt

Eine Fünf-Zentner-Bombe ist in Dessau erfolgreich entschärft worden. Etwa 1.700 Dessauer können nun zurück in ihre Wohnungen. Bauarbeiter hatten die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstagmorgen in der Hermann-Löns-Straße gefunden.