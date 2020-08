Geplante Schließung Demo für Erhalt der Karstadt-Filiale in Dessau

In Dessau-Roßlau haben Beschäftigte, Politiker und Anwohner am Samstag gegen die geplante Schließung der Karstadt-Filiale protestiert. Um das Kaufhaus und das angrenzende Rathaus-Center bildeten sie eine Menschenkette.

Es gehe bei der Demonstration in Dessau um die Jobs von etwa 60 Karstadt-Beschäftigten, heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Der Betriebsratsvorsitzende Holger Korn sagt, viele Kunden hätten in den zurückliegenden Wochen ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht, die Umsätze seien gut. Der Aktionstag von 11 bis 13 Uhr stand außerdem unter dem Motto "Für eine lebendige Innenstadt und einen starken Einzelhandel". Auch der Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau, Peter Kuras (FDP), beteiligte sich am Aktionstag.