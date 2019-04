Stadtrat kündigt Abwahlantrag an Schwere Vorwürfe gegen Stadtdezernenten von Dessau-Roßlau

Gegen den Sozialdezernenten der Stadt Dessau-Roßlau, Jens Krause, gibt es Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Mobbings. Seit einem Jahr läuft gegen Krause ein Disziplinarverfahren. Nun kündigte ein Stadtrat einen Abwahlantrag an.

Das Verfahren hatte die Leiterin eines städtischen Betriebes ins Rollen gebracht, die dem Dezernenten unterstellt ist. Frank Hoffmann, Stadtrat der Linken, beobachtete den rüden Umgang des Dezernenten mit der Frau. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, mit ihr sei in einem Stil diskutiert worden, der schon außergewöhnlich war. "In manchen Situationen hat sich das so gesteigert, dass ich das für die betroffenen Personen als entwürdigend empfand, einschüchternd und erniedrigend." Er habe die Frau bestärkt, den Fall dem Oberbürgermeister zu melden.