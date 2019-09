Das Bürgerfest zum Eröffnungswochenende beginnt am Freitagabend um 18 Uhr auf dem Dessauer Marktplatz mit Konzert und Marionettenspiel. Parallel starten die ersten Themen-Führungen.



Am Sonnabend startet der Museums-Countdown um 9 Uhr mit einer Bauhaus-Oldtimer-Tour auf dem Marktplatz. Auf dem Friedensplatz gibt das Anhaltische Theater Dessau ab 19 Uhr ein Eröffnungskonzert mit Ausschnitten aus der neuen Spielzeit. Die Stadt- und Themen-Führungen durch Dessau beginnen ab 11 Uhr.



Der Sonntag wird ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem Lily-Herking-Platz – direkt gegenüber dem neuen Bauhaus Museum – eingeläutet. Der Festakt startet um 11 Uhr. An der Kavalierstraße am Bauhaus wird unter anderem eine Sonderpostfiliale eröffnet. Im Stadtpark nebenan beginnt um 14 Uhr ein „Weißes Picknick“ mit Musik und Akrobatik. Zudem ist von 13 Uhr bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag, woran sich alle Händler in der Innenstadt beteiligen wollen. Die Parkhäuser im Rathaus-Center und im Dessau-Center sind am Sonntag geöffnet. Weitere Details zum Programm gibt es hier.