Katrin Henning, Doktorin im Fachbereich Landschaftsentwicklung Bildrechte: MDR/Martin Krause

"Es ist wundervoll hier, die Ruhe, die Natur, einfach schön", sagt eine Spaziergängerin. "Wir kommen oft in die Heide, es ist einfach erholsam", ergänzt ihr Mann. Die beiden laufen den schmalen Sandweg entlang. Links und rechts herrscht "Lebensgefahr". Schilder warnen vor dem Verlassen der Wege. Die Oranienbaumer Heide ist "kampfmittelbelastet". Als die Sowjetarmee 1992 den Standort verließ, zeigte sich auf weiten Flächen des Truppenübungsplatzes ein hohes Naturpotential. "Das Gebiet lag dann aber 20 Jahre brach", sagt Katrin Henning, Doktorin im Fachbereich Landschaftsentwicklung an der Hochschule Anhalt in Bernburg. Die Oranienbaumer Heide drohte zu verwildern, ihren einzigartigen Charakter zu verlieren.