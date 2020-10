Die erste Vorstellung im Dessauer-Kiez Kino ist für den 6. Oktober geplant. Bildrechte: MDR/Jana Müller

Der Ton im Saal des Dessauer Kiez Kinos läuft schon mal, doch das Bild fehlt noch. In dem kleinen Vorführraum über dem Kino-Saal schauen Almut Reichart, Sandra Leuthold und Thomas Ebert gespannt durch zwei kleine Plexiglasscheiben hinunter auf die dunkle Leinwand. In der Hand haben die drei Klemmbretter mit Checklisten, auf denen sie genauestens notieren, was Edmund Lening sagt und tut.

Kein Kino ohne Eddi

Edmund Lening - den im Kino alle Eddi nannten - war mehr als 20 Jahre lang der Filmvorführer und die gute Seele des Dessauer Kiez-Kinos, einem kleinen Programm-Kino mit gerade einmal 50 Sitzplätzen. Sechs Tage die Woche kümmerte er sich um die Filme und die Menschen, die sie sehen wollten. Im Sommer 2019 ging Lening in den Ruhestand. Seitdem blieb die Leinwand des Kiez-Kinos in Dessau dunkel.

Almut Reichart gehörte zu den Stammgästen. Mindestens einmal die Woche kam sie ins Kiez, freute sich Eddi zu sehen, traf Bekannte und schaute sich gute Filme an.

Almut Reichart freut sich, dass sie "ihr" Kino wieder hat. Bildrechte: MDR/Jana Müller Ich haben das Kino immer als ein ganz besonderes Stück Kultur in Dessau erlebt. Die Atmosphäre ist eine besondere, auch weil der Raum so klein ist. Und als Eddi dann in den Ruhestand gegangen ist und es plötzlich kein Kino im Kiez mehr gab, habe ich das wirklich sehr vermisst. Almut Reichart

Zwar bemühten sich die damaligen Betreiber des Kinos einen Nachfolger für Eddi zu finden, doch es wurde schnell klar, dass sich ein so kleiner Saal kaum wirtschaftlich betreiben lässt, und so blieb das Kino geschlossen. Überlegt wurde, in unregelmäßigen Abständen zum Eventkino ins Kiez einzuladen. Doch das genügte Almut Reichart nicht: "Das schöne war ja, dass man jederzeit ins Kiez-Kino gehen konnte. Man wusste an fast jedem Tag der Woche gibt es ein alternatives Kino-Programm, die Filmauswahl war immer ansprechend, Event-Kino ist einfach nicht dasselbe."

Ein Verein gründet sich

Nach einigem Abwarten und Überlegen ergriff Almut Reichart die Initiative. Warum nicht einen Verein gründen, der sich speziell um den Betrieb des Kinos kümmert. "Ich hatte das Gefühl, dass nicht nur ich das Kino vermisse, sondern es auch vielen anderen Leuten in der Stadt so geht."



Und damit sollte Almut Reichart Recht behalten. Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten gründete sie den Verein "Film ab in Dessau". Mittlerweile haben sich etwa 50 Interessierte gemeldet, die sich im Verein engagieren wollen. Und das ist auch gut so, denn ein Kino zu betreiben, ist viel Arbeit. Einige der Ehrenamtlichen, die sich für das Dessauer Programmkino engagieren (li: Almut Reichart, 2. v.r.: Edmund Lening) Bildrechte: MDR/Jana Müller

Neben der Organisation im Hintergrund - von der Programmgestaltung, über den Filmverleih, bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit - müssen natürlich vor allem die Filmvorführungen abgesichert sein. Geplant ist an vier Tagen die Woche, jeweils zwei Filme zu zeigen.

Es wird dann einen großen Plan geben, in den können sich die Vereinsmitglieder zu zweit eintragen und dann müssen sie alles machen. Sie müssen den Schlüssel holen, die Räume aufschließen, das Licht anmachen, Karten verkaufen, die Gäste im Saal platzieren, den Film starten und abends dann natürlich alles ausmachen und absperren. Almut Reichart

Mit Checklisten durch den Abend

Damit auch jeder genau weiß, was zu tun ist, soll es Checklisten geben. "Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, dass man Filmrollen einlegen muss. Wir arbeiten erstmal nur mit Blue-Ray und DVD, das ist fast wie zu Hause. Allerdings gibt‘s hier auch ein Mischpult und man muss sich schon genau anschauen, welchen Knopf man drücken muss." Gerade am Anfang sollen die Vereinsmitglieder deshalb auch unterstützt werden, von Eddi oder den Leuten, die sich mit der Technik schon auskennen. Wahrscheinlich wird nicht gleich alles glatt laufen, vermutet Almut Reichart, doch sie hofft auf ein verständnisvolles Publikum im Saal. Jedes Detail wird notiert, damit der Kino-Ablauf funktioniert. Bildrechte: MDR/Jana Müller