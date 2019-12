Auch die Bilanz der Arbeit der Stadtmarketinggesellschaft selbst kann sich sehen lassen. Die touristische Nachfrage in diesem Jahr ist in der Tourist-Information Dessau permanent spürbar. Bisher wurde dreimal mehr Infomaterial angefragt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Staudte kann in allen Bereichen ein sattes Plus nachweisen. Bei Übernachtungspauschalangeboten ein Plus von 460 Prozent, bei Gruppenbuchungen ein Plus von 40 Prozent, bei der Zimmervermittlung ein Plus von 47 Prozent, bei Gruppenführungen ein Plus von 160 Prozent. Auch die Zahl der Pressereisen ist deutlich gestiegen. Alles in allem ist Franziska Staudte mehr als zufrieden mit der touristischen Nachfrage. Auch im Hinblick auf das kommende Jahr, denn auch dafür sind viele Buchungen schon fix.