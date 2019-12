Die Sammlung der Stiftung Bauhaus ist in einer früheren Brauerei untergebracht. Bildrechte: dpa

Es waren gut 145.000 DDR-Mark. Gezahlt für 100 Arbeiten von Bauhäuslern. Gezahlt von der Stadt Dessau am 18. Juni 1976 an die "Galerie am Sachsenplatz" in Leipzig. Dieser Ankauf bildete das Fundament der heute gut 50.000 Objekte zählenden Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau. Die Rechnung für den Kauf ist heute ein zentrales Ausstellungsstück im neuen Bauhaus Museum, ebenso wie die damals angekauften Stücke. Die reichen von Keramik, über Grafiken bis zu Möbeln. Eine bunte Mischung.

Die Rechnung über den Ankauf der ersten Exponate zählt heute zu den bedeutendsten Stücken der Bauhaus-Sammlung. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Ausgestellt wurden die Objekte erstmals im Bauhausgebäude, das am 4. Dezember 1976 zum 50. Jahrestag des Bauhauses als Wissenschaftlich Kulturelles Zentrum in der DDR wieder eröffnet wurde.



Heute ist Wolfgang Thöner für die Sammlung zuständig und er ist sozusagen ein wandelndes Lexikon. Es gibt keine Frage zur Geschichte des Bauhauses und der Sammlung, die Thöner nicht beantworten kann. Und Thöner holt weit aus, wenn es um die Ursprünge der Sammlung geht. "Der Chef des Stadtarchives, Harksen, hat in seinem 'Dessauer Kalender' in Artikeln immer wieder ganz vorsichtig das Thema Bauhaus angetippt. Seine Schwester, seine Frau und die gemeinsame Tochter haben schließlich 1967 in der staatlichen Galerie im Schloss Georgium die bis dato größte deutsche Ausstellung zum Bauhaus gezeigt."

Wolfgang Thöner ist für die Sammlung der Bauhaus-Exponate zuständig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es war eine Ausstellung ohne Wirkung, da sie politisch nur geduldet war. Das änderte sich erst in den 70er Jahren, als Bernd Grönwald in Weimar seinen direkten Draht zum Zentralkomitee der SED nutzte. Thöner kennt interne Dokumente der Deutschen Bauakademie von 1964, in denen wortwörtlich davon die Rede ist: "Wenn wir das nicht machen, dann nimmt uns der Klassenfeind das Thema Bauhaus komplett weg, man könne solch eine fortschrittliche Schule nicht dem Großkapital überlassen."

Die Sammlung wächst und wächst

Und so fließt Geld für die Sanierung des historischen Bauhauses in Dessau und auch für den Ankauf erster Exponate. Hier gelingt es Hans Peter Schulz mit seiner "Galerie am Sachsenplatz" in Leipzig, ein großes Netzwerk von Sammlern und noch lebenden Bauhäuslern aufzubauen. Das Wissenschaftlich Kulturelle Zentrum (WKZ) Dessau, bis 1986 eine Einrichtung der Stadt, hatte das Vorkaufsrecht in der Galerie. Das WKZ fusionierte 1968 mit einem Weiterbildungszentrum des Amtes für industrielle Formgestaltung der DDR und der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar zum Bauhaus Dessau. Die Institution wird nach der Wende nicht abgewickelt und im Sommer 1994 in die Stiftung Bauhaus umgewandelt.