Erste Fellsammelstelle Echte Wildtier-Pelze wieder im Kommen

Die einen mögen es, die anderen lehnen es kategorisch ab: Das Tragen eines echten Pelzes. Dabei war Pelz für unsere Ur-Ur-Ahnen ursprünglich Wärme, Überleben und auch Währung. Könige und Päpste trugen als höchstes Statussymbol Hermelin. Aber inzwischen entzweit Pelz – vor allem aus großen Tierzuchten – die Welt: Darf ich oder darf ich nicht?

Gerade in dieser Modesaison ist Pelz allerdings wieder im Trend: Nicht nur Kapuzen, Jacken und Mäntel sind tierisch flauschig, sondern auch an Röcken, Taschen und Schuhen entdeckt man immer öfter Kaninchen und Co.

Natürliche Pelze kommen nun auch verstärkt aus Sachsen-Anhalt, denn es gibt seit kurzem eine Fellsammelstelle, angesiedelt im Jagdschloss Haideburg bei Dessau. Die Jägerschaft Dessau hat dort landesweit die erste Fellsammelstelle ans Netz genommen.

"Fellwechsel" ist gesamtdeutsches Projekt

Das gesamtdeutsche Projekt "Fellwechsel" war im vorigen Dezember vom Deutschen Jagdverband initiiert und in Baden-Württemberg gestartet. Ziel ist es, das Fell von jagdlich erlegtem Raubwild, wie Rotfuchs, Marderhund, Waschbär und Dachs, einer weiteren Nutzung zuzuführen. Diese Tiere unterliegen dem Jagdrecht und dürfen in der Jagdzeit, in der sich die Felle veredeln lassen, also in den Wintermonaten November bis Februar geschossen werden.

Ein natürliches Fuchsfell – geschossen von Kreisjägermeister Michael Mitsching. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Wie so ein natürliches Fuchsfell aussieht, zeigt Michael Mitsching. "Das Tier habe ich selbst geschossen", sagt der Kreisjägermeister aus Dessau-Roßlau. "Da fällt eine Menge an." Allein in der vergangenen Jagdsaison haben er und seine Jagdkollegen 100 Füchse geschossen. Denen wird vor allem wegen der Tollwut und des Fuchsbandwurms nachgestellt, sagt Mitsching. Dazu kamen weitere 150 Waschbären. Das Raubtier ist nicht nur rund um Dessau-Roßlau zur Plage geworden. Und: Viele Marder werden in Fallen gefangen.

Die toten Tiere, erklärt Mitsching, werden zuerst mit einem genauen Herkunftsnachweis in die Sammelstelle gebracht. Die Jägerschaft Dessau kann hierfür eine Kühlkammer nahe des Haideburger Jagdschlosses nutzen. Fachleute verarbeiten und veredeln dann die Felle.

Gegen Kunstpelze aus Farmen

Zu einem echten Pelz oder einem besonderen Accessoire werden sie dann durch Kürschner-Hand. Der Bedarf ist da, so Mitsching, die Industrie frage nach Naturpelzen. Der Kunstpelz sei ökologisch bedenklich. Tierfelle aus Farmen seien moralisch bedenkenswert. Insofern sei der natürliche Pelz eine Alternative.

Angst vor einem Einschussloch im Pelzkragen braucht laut Mitsching niemand zu haben. Kürschner verstünden ihr Handwerk und würden kleine Fehlstellen ersetzen.

Auch der Naturschutzbund Sachsen-Anhalt (NABU) befürwortet das Projekt. "Wir begrüßen, dass die Felle der bejagten Tiere nachgenutzt werden", sagte Sprecherin Annette Leipelt MDR SACHSEN-ANHALT.

