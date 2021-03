Dem Bericht zufolge sind fünf Regionen in Deutschland neu als Risikogebiete eingestuft worden. Dazu zählt auch der Kreis Mittelsachsen (Sachsen) sowie Kreis Weimarer Land (Thüringen). Insgesamt sind laut RKI 169 Kreise als FSME-Risikogebiete definiert. In diesen Regionen wird Menschen, die zum Beispiel in der Freizeit oder beruflich mit Zecken in Berührung kommen könnten, eine FSME-Impfung empfohlen. Die Impfquoten in den betroffenen Regionen seien aber oft noch sehr niedrig, so das RKI weiter.

Generell bestehe in Deutschland ein Risiko für eine FSME-Infektion vor allem im südöstlichen Thüringen und in Sachsen sowie in Bayern, Baden-Württemberg und Südhessen, so das RKI. Einzelne Risikogebiete befänden sich zudem in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen.