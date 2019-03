Die Fischtreppe am Stadtwehr in Dessau ist freigegeben worden. Ein echtes Mammut-Projekt, an dem 20 Jahre lang gearbeitet worden war. Die Treppe ist etwa 100 Meter lang und einen Meter tief. Sie ermöglicht Lachsen, Stören und anderen Fischen, ein bislang unüberwindbares Hindernis zu umgehen: Ein Wehr, das je nach Wasserstand eine bis zu zweieinhalb Meter hohe Wand bildete.