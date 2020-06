Alberto Adriano wurde vor 20 Jahren im Dessauer Stadtpark gewaltsam getötet. Bildrechte: dpa

Die Stadt Dessau-Roßlau hat am Donnerstag an Alberto Adriano erinnert, der vor 20 Jahren von Rechtsextremisten verprügelt und tödlich verletzt wurde. Im Gedenken an die Opfer von Rassismus und Rechtsextremismus wurden zum "Tag der Erinnerung" Kränze und Blumen in ganz Sachsen-Anhalt, unter anderem in Halle, Magdeburg, Halberstadt und Quedlinburg, niedergelegt.

Rassistischer Mord im Dessauer Stadtpark vor 20 Jahren

In Dessau wurde ein Kranz an der Adriano-Gedenkstele im Stadtpark niedergelegt. Der Mosambikaner war dort am 11. Juni 2000 von drei Männern angegriffen worden. Adriano war drei Tage nach der Attacke der rechtsextremistischen Männer an seinen Verletzungen gestorben. Die Täter, der älteste damals 24 Jahre alt, wurden vom Oberlandesgericht Halle im Jahr 2000 zu einmal lebenslänglich und zweimal neun Jahren Haft verurteilt.

Alberto Adriano war in den Achtziger Jahren Vertragsarbeiter in der DDR. Er lebte mit seiner Frau und drei Kindern in Dessau und ist 39 Jahre alt geworden.