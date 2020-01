Sinti und Roma aus Dessau und Roßlau vertrieben

Historische Aufnahme von Roßlau Bildrechte: MDR/Susanne Reh Keinen Erinnerungsort gibt es für die zahlreichen Familien der Sinti und Roma, die in Roßlau gelebt haben. Jana Müller von der Werkstatt Gedenkkultur zeigt das Foto von Inge Stein, einem Sinti-Mädchen, das in Dessau geboren wurde. Die Familien lebten oft über Monate in Dessau und Roßlau, weil es im benachbarten Zerbst mehrfach im Jahr große Pferdemärkte gab. Dort verdienten die Sinti-Familien als fahrende Viehhändler oder Musikanten ihr Geld. Zudem gab es im Ortsteil Kochstedt einen Stellmacher, einer von drei Stellmacher-Meistern deutschlandweit, der die Wagen der Sinti bauen konnte.

Als 1935 in Magdeburg das zentrale "Zigeunerlager am Holzweg“ errichtet wurde, blieben die Sinti-Familien in Roßlau, um einer Internierung zu entgehen. Damals lebten etwa neun Familien mit 70 Angehörigen in Roßlau. Anfang 1938 verfügt die Gestapo Dessau ein Aufenthaltsverbot für Sinti und Roma in ganz Anhalt. Die Familien werden gezwungen, bis 1. Februar 1938 die Stadt Richtung Magdeburg zu verlassen. Sie wurden durch die Polizei aus der Stadt gebracht.

Roßlauer Sinti-Mädchen ist Romanfigur

Eine Aufnahme des Roßlauer Sinti-Mädchens Erna Lauenburger, der Romanfigur "Unku". Bildrechte: MDR/Susanne Reh Dokumentiert wird das von dem Roßlauer Fotografen Hanns Weltzel. Er hatte ein enges Verhältnis zu den Sinti-Familien. Oft hatte der das Leben in den Lagern auf Fotos festgehalten. Hunderte dieser Fotografien liegen heute im Archiv der Universität in Liverpool. Ein Teil davon ist auch in einer Wanderausstellung zu sehen, die derzeit in einer Synagoge in London ausgestellt wird.



Unter den Sinti, die 1938 aus Roßlau vertrieben, unter unmenschlichen Verhältnissen im "Zigeunerlager am Holzweg" in Magdeburg leben mussten und schließlich im März 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, gehörte auch das Sinti-Mädchen Erna Lauenburger. Sie ist die Romanfigur Unku im bereits 1931 erschienenen Kinderbuch "Ede und Unku".