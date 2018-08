In Dessau sucht die Polizei nach einem geflohenen Gefangenen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg. Der Mann war am Montagmorgen in einem Gefangenentransporter zu einer Verhandlung ins Landgericht Dessau gebracht worden. Beim Öffnen der Transportertür sprang er an den Bediensteten vorbei und floh in den Dessauer Stadtpark. Er hatte sich während des Transports mit einer Hand aus seiner Handfessel befreien können. Das teilte das Justizministerium mit.