Im Vorfeld der Grundsteinlegung wurde in Dessau an die Opfer der Reichspogromnacht gedacht. Am 9. November 1938 waren in der Tagespresse die Namen aller in Dessau und Roßlau lebenden Juden veröffentlicht worden. Daraufhin wurden deren Wohnungen und Geschäfte geplündert. Später stand die Synagoge in Flammen.