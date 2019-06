Nach Fahndungserfolg Haftbefehl nach sexuellem Missbrauch in Roßlau erlassen

Am Pfingstsonntag soll ein 27-jähriger Mann in Roßlau ein Mädchen sexuell missbraucht haben. Der mutmaßliche Täter konnte kurz nach der Tat von Zeugen gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau stellte nach polizeilichen Ermittlungen Haftantrag gegen den Mann aus Niger. Der Bereitschaftsrichter für das Amtsgericht Dessau-Roßlau erließ am Pfingstmontag Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs. Der Mann befindet sich auf dem Wege in eine Untersuchungshaftanstalt.