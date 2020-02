Die Jüdische Gemeinde zu Dessau hat finanzielle Unterstützung für ihren geplanten Synagogen-Neubau erhalten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) übergab am Mittwoch einen Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Mark Dainow, überreichte einen symbolischen Scheck über 100.000 Euro.

Haseloff sprach von einem besonderen Tag. Jüdisches Leben werde in Dessau wieder sichtbar, und zwar dort, wo einst die alte Synagoge stand. Darüber sei er sehr glücklich, so Haseloff.

Mit Blick auf den Anschlag von Halle sagte Mark Dainow, Vize-Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland: "Trotz dem, was wir an Jom Kippur in Sachsen-Anhalt erlebt haben, sind wir immer noch hier. Wir bleiben hier und lassen uns von solchen Verrückten nicht vertreiben." Die Synagoge sei ein Signal, dass Toleranz und Vielfältigkeit in der Stadt leben, so Dainow.