Der Applaus will gar kein Ende nehmen. Heike Drechsler gewinnt die Herzen des Publikums in Dessau-Roßlau. Das gelingt ihr nicht nur durch ihre sportlichen Erfolge und ihre sympathische Art. Auch der Satz dieses Dienstagabends schlägt emotional hohe Wellen beim Talk "Anhalt Sport trifft Legenden". "Ja, ich komme“, sagt die heute 53-jährige vor den über 100 Zuhörern im Saal eines großen Hotels der Bauhausstadt. "Ich muss nur sehen, wie ich danach zu meinem nächsten Termin nach Stuttgart komme", sagt Heike Drechsler und lacht herzlich. Damit steht fest: Die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin wird beim 20. Anhalt-Meeting am 8. Juni in Dessau-Roßlau als Kampfrichterin an der Sandgrube stehen – zur Jubiläumsausgabe des Leichtathletik-Meetings.

Doch der gesamte Abend stand vor allem auch im Zeichen der Höhen und Tiefen ihres sportlichen und privaten Lebens. Über zwei Stunden plaudert Heike Drechsler auf dem Podium aus dem Nähkästchen. Angefangen von ihrer Zeit in der Sportschule Bad Blankenburg, an der sie mit 14 Jahren nach einer sogenannten "Überprüfung" aufgenommen wurde. Zu der "Überprüfung" ist sie damals mit ihrer besten Freundin gegangen, die bei dem sportlichen Test eigentlich besser abgeschnitten hatte.

Silber in der DDR: Hinten aus dem Flugzeug steigen

Auf dem Podium in Dessau-Roßlau am Dienstag: Heike Drechsler zog mehr als 100 Zuhörer an. Bildrechte: MDR/Marco Pahl Doch dann kam der erhoffte Brief, der die Aufnahme in die Sportschule bestätigte. "Dann musste noch meine Mutti zustimmen und los ging's", erinnert sich Heike Drechsler. Es waren prägende Jahre an der Sportschule für die damals eher zurückhaltende Jugendliche, die durch den Sport viel Selbstvertrauen sammeln konnte.



Und natürlich wurde dann auch langsam über den sportlichen Tellerrand geschaut. "Wenn die Fußballer neben uns trainiert haben, bin ich natürlich schon ein bisschen schneller gelaufen."

Eigentlich kein Wunder also, dass sich Heike Drechsler in einen Fußballer verliebte, und mit Andreas Drechsler im November 1989 Sohn Tony bekam. Zu der Zeit ist die spätere Weitspringerin des Jahrhunderts bereits ein Leichtathletik-Star in der DDR. Mehrfache nationale Meisterin, Weltmeisterin, Europameisterin und bei den Sommerspielen in Seoul Silbermedaillengewinnerin im Weitsprung.

"Als wir dann mit der Interflug-Maschine aus Südkorea in Berlin-Schönefeld gelandet sind, habe ich gemerkt, was Silber in der DDR bedeutet. Es gab in der Maschine die Ansage, Goldmedaillengewinner steigen vorne aus, der Rest hinten. Deshalb bleibt für mich 1988 auch der Eindruck von Arbeiterspielen, der Druck war immens hoch“, sagt Drechsler.

Bildrechte: MDR/Marco Pahl Dessau war damals ein Baustein für den Olympiasieg drei Monate später. Und irgendwie ein gutes Omen. Dazu der Name Greifzu-Stadion. Das und die Atmosphäre. Unvergesslich. Heike Drechsler über ihren Stadionrekord im Greifzu-Stadion aus dem Jahr 2000

Der Druck sollte bleiben, aber er sollte sich nach der Wende eher auf der persönlichen Seite wiederfinden. Heike Drechsler konnte jetzt für sich persönlich gewinnen, nicht mehr für ein politisches System. Und 1992 in Barcelona sollte aus Olympiasilber dann Olympiagold werden. "Dieses Gold wollte ich unbedingt, und ich war körperlich auch gut drauf", blickt Drechsler in Dessau-Roßlau auf ihren ersten Olympiasieg zurück.

Der zweite folgte acht Jahre später in Sydney. Zu dieser Geschichte gehört das legendäre Vorspiel in Dessau-Roßlau: Am 31. Mai 2000 springt Heike Drechsler mit 6,77 Meter den noch immer gültigen Stadionrekord. Gleichzeitig knackt sie mit dieser Weite die Olympianorm. "Dessau war damals ein Baustein für den Olympiasieg drei Monate später. Und irgendwie ein gutes Omen. Dazu der Name Greifzu-Stadion. Das und die Atmosphäre. Unvergesslich."

Von Sydney nach Tahiti und der letzte Weitsprung

In Sydney wurde Heike Drechsler in einem für Spitzenleichtathleten fast biblischen Alter von 35 Jahren zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Weitsprung. "Ich habe danach so viel Post bekommen, vor allem von Frauen, die so froh waren, dass jemand über 30 noch so eine Leistung bringen kann. Mit 30 kann man im Sport ja schon bei den Senioren starten."

Vier Jahre später in Tahiti der letzte Sprung ihrer Karriere. "Ich saß damals noch lange in der Sandgrube, war ja auch schön warm" – bei Heike Drechsler waren dann doch die Emotionen kurz vor dem Anschlag, bei der Ausnahmespringerin, die auch in Sprintdisziplinen und bei den Junioren im Siebenkampf viele Medaillen sammeln konnte. Der immer wieder aufkommende Beifall tut Heike Drechsler sichtlich gut.

Und sie sieht auch noch 14 Jahre nach dem Karriereende topfit aus, sie sagt selber: "Ich habe bei einer Größe von 1,81 Meter immer noch mein Wettkampfgewicht von 69 bis 70 Kilo, manchmal plus ein bis zwei Kilo." Dass es nicht mehr wird, dafür sorgt sie durch viel Sport. Sie geht ins Fitnessstudio und ist auch schon Halbmarathons gelaufen. Heike Drechsler hat große sportliche Erfolge vorzuweisen. Bildrechte: MDR/Sascha Mönch

Seit dem Karriereende arbeitet die gebürtige Geraerin bei einer deutschen Krankenkasse, die früher Sponsor war und jetzt Arbeitgeber ist. Dort ist sie im Gesundheitsmanagement tätig, gibt Workshops für Mitglieder und Seminare für Unternehmen. Fast 20 Jahre hat Heike Drechsler in Karlsruhe gelebt, jetzt hat es sie der Liebe wegen nach Berlin verschlagen. Er kommt aus Finnland, weswegen sie Sport und Weiterbildung inzwischen verbindet: "Wenn ich auf dem Hometrainer sitze, lerne ich gleichzeitig finnische Vokabeln."

Und da ist es wieder, dieses herzliche Lachen, das sich durch den gesamten Abend zieht und ansteckend wirkt. Das Publikum in Dessau-Roßlau zeigt sich begeistert von dieser Frau, die mehr ist als nur eine ehemalige Weltklasseathletin.

So wie es die Besucherin Marion Essbach aus Dessau-Roßlau in Worte fasst, denken viele an diesem gelungenen Abend: "Sie ist ein toller Mensch, und ich finde es cool, dass sie nach ihrer aktiven Zeit als Kampfrichterin weitermacht. Es ist so wie sie es selbst gesagt hat: Man soll sich immer neue Ziele setzten." Eine Wegmarke für Heike Drechsler heißt im Juni: Kampfrichterin beim 20. Anhalt-Meeting in Dessau-Roßlau.

