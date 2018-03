Einweihung in Dessau-Roßlau Erste Helmut-Kohl-Straße in Sachsen-Anhalt

Dessau-Roßlau hat seit Mittwoch eine Helmut-Kohl-Straße. Wie eine Reporterin von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, wurden dazu entsprechende Straßenschilder aufgestellt. Die Straße zum Gedenken an den verstorbenen Altkanzler ist die erste in Sachsen-Anhalt. Proteste von Gegnern der Kohl-Straße hat es am Mittwoch nicht gegeben.

Auch in anderen Städten in Sachsen-Anhalt war zeitweise ein Gedenken an den verstorbenen Altkanzler geplant, darunter in Burg. Dort soll es nach dem Willen des Stadtrates künftig einen Helmut-Kohl-Platz vor dem Landratsamt geben. Ein entsprechender Bürgerentscheid dagegen war vergangenen Sonntag gescheitert, weil sich zu wenige Menschen an der Abstimmung beteiligt hatten. Die endgültige Entscheidung wird nun der Stadtrat von Burg treffen.