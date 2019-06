In Dessau ist am Montag die Zeit kurzzeitig zurückgedreht worden. Aus Anlass des Bauhaus-Jubiläums wurde ein historisches Bauhaus-Foto nachgestellt. Das Original wurde etwa 1930 aufgenommen und zeigt zehn lachende Bauhausstudenten vor der Kantine. Genau diese historische Aufnahme sollte nachgestellt werden – und zwar in der Mode der Zeit: mit Pluderhosen, karierten Hemden, dicken Hosenträgern und Schiebermützen.

Für die Aktion wurden besondere Darsteller gefunden. Neben Bauhaus-Direktorin Claudia Perren und dem spanischen Architekten des neuen Bauhaus-Museums, Roberto Gonzalez, schlüpft auch Thomas Kretschmann in die Rolle eines Studenten. Er lebt in den USA und gehört zu den gefragtesten deutschen Schauspielen in Hollywood. Was kaum jemand weiß, der 56-Jährige ist in Dessau geboren und ein großer Bauhaus-Fan.