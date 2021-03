Corona-Impfstoff Roßlauer Unternehmen produziert für Johnson & Johnson

Das Pharmaunternehmen IDT Biologika aus Dessau-Roßlau wird den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson herstellen. Wie Firmenchef Jürgen Betzing MDR SACHSEN-ANHALT am Montag sagte, werden dafür die Produktionsabläufe umgestellt.

Drei Monate lang werde man dafür die Produktionslinie nutzen, mit der sonst ein Impfstoff gegen das Dengue-Fieber hergestellt werde. Nach den Worten Betzings arbeitet IDT bereits eine Weile mit Johnson & Johnson zusammen. Deswegen sei nach einer Möglichkeit gesucht worden, den Impfstoff trotz ausgelasteter Produktionskapazitäten in Dessau-Roßlau herzustellen.

Laut Betzing hat der japanische Entwickler des Dengue-Fieber-Impfstoffs diesem Deal zugestimmt. Der in Dessau-Roßlau hergestellte Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson wird weltweit vertrieben. Er hat den Vorteil, dass er nur einmal verabreicht werden muss. Wann er auf den deutschen Markt kommt, ist noch unklar. Bereits in der vergangenen Woche hatte MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, dass IDT Biologika prinzipiell in der Lage ist, alle Vektorimpfstoffe herzustellen. Hierzu zählt das Serum von Johnson & Johnson ebenso wie der Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca und das russische Präparat Sputnik V.