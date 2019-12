Integration von Flüchtlingskindern Kitas und Horte in Dessau setzen auf Sprach- und Kulturmittler

Kindereinrichtungen in Sachsen-Anhalt sind laut, fröhlich und zunehmend multikulturell. Der wachsende Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund stellt Erzieher vor Herausforderungen: Unterschiedliche Sprachen und Kulturen sorgen manchmal für Verständigungsschwierigkeiten. In einem bemerkenswerten Projekt in Dessau-Roßlau helfen ausländische Frauen in Kitas und Horte als Sprach- und Kulturmittlerinnen. Ein Besuch im Hort am Akazienwäldchen.