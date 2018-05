Junkers F13 in Dessau Weltweit erstes Metallflugzeug kommt nach Hause

Für alle, die am Freitag nicht dabei waren: Über Pfingsten wird in Dessau das Flugplatzfest gefeiert. Dort gibt es weitere Schätze zu bestauen. Derweil drehten die Piloten der F13 am Freitag für die Zuschauer aber noch ein paar Runden.



Das Thema im Programm:

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 18. Mai 2018 | 19:00 Uhr



Quelle: MDR/sp Bildrechte: MDR/Grit Lichtblau