Bei den Beratern handelt es sich demnach um den früheren Bundedstagsabgeordneten und Rechtsanwalt Jerzy Montag von den Grünen sowie um den früheren Bundesverfassungsrichter Herbert Landau. Laut Borgwardt haben sich beide bereits durch andere Fälle als Berater einen Namen gemacht. So hatte Montag als Sonderermittler im Bundestag den Komplex der rechtsextremen Terrorzelle NSU untersucht; Landau hatte im Auftrag der sächsischen Landesregierung ab 2016 den Suizid des terrorverdächtigen Jaber Albakr in der JVA Leipzig aufgearbeitet.

Striegel zufolge sollen die beiden Juristen die Polizei-und Justizakten im Fall Jalloh sichten und neu bewerten. Striegel sagte, die Experten würden einen unabhängigen Blick von außen garantieren. Borgwardt erklärte, indem man zwei Berater einsetze, würde man die Untersuchungen auf breite Füße stellen. Die Landespolitiker verwiesen darauf, dass der Rechtsausschuss im Mai darüber noch entscheiden müsse.



Oury Jalloh war ein in Deutschland lebender Asylbewerber aus Sierre Leona. 2005 war er in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt. Bis heute ist nicht geklärt, wie es dazu kommen konnte. Vor wenigen Wochen hatte ein an der Aufklärung beteiligter Gutachter im MDR-Interview ausgeschlossen, dass sich Jalloh selbst angezündet haben kann.



Als erstes hatte am Freitag die Mitteldeutsche Zeitung darüber berichtet.