In Dessau haben am Donnerstag mehr als 100 Mitarbeiter und Kunden für den Erhalt der Karstadt-Filiale in der Stadt demonstriert. Mit Trillerpfeifen, Plakaten und einer Menschenkette forderten sie, das Kaufhaus im Rathaus-Center dürfe nicht geschlossen werden. Pläne des Konzerns sehen vor, das Warenhaus in der Dessauer Innenstadt im Oktober dieses Jahres zu schließen.