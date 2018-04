Die Knäckebrot-Tüten gibt es im Tierpark Dessau nicht mehr zu kaufen. Bildrechte: Tierpark Dessau

Seit diesem Samstag darf im Tierpark Dessau kein Knäckebrot mehr gefüttert werden. Besucher konnten zuvor Tüten mit Knäcke kaufen, um es dann an die Tiere zu verfüttern. Das teilte der Tierpark-Chef Jan Bauer mit. Hintergrund der Veränderung sei eine umfangreiche Umstellung der Fütterung der Tiere. Knäckebrot sei ein sehr energiereiches Futtermittel, was in großen Mengen problematisch für die Tiere sein kann, erklärte Bauer.



Es sei aber nach wie vor geplant, dass Tierparkbesucher Tiere füttern können. Alternativ würden jetzt Heupellets und Hirsekolben an der Kasse verkauft. Wie der Tierpark weiter mitteilte, können jetzt auch Wellen- und Nymphensittiche in der Australienanlage mit dem neuen Angebot gefüttert werden.