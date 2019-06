Zu hohe Kosten Keine E-Busse zum Bauhausjubiläum in Dessau

Die ersten Elektrobusse in ganz Sachsen-Anhalt sollten in diesem Jahr in Dessau-Roßlau auf die Straßen kommen. Zum Bauhausjubiläum war geplant, dass zwei E-Bus-Linien starten. Doch die Pläne dafür sind vorerst gescheitert. Laut dem Sprecher der Stadtwerke Dessau, Christian Mattke, lässt sich das Projekt derzeit finanziell nicht umsetzen. Denn obwohl es Fördergelder vom Land für die Anschaffung der Busse gebe, sei die Finanzierungslücke für die Stadtwerke zu hoch.