Sascha Witt leitet die Logistik-Abteilung der Klinik. Bildrechte: MDR/Martin Krause

Bei den Patienten kommt der Roboter gut an. Viele staunen über das technische Meisterwerk. "Super, hier gibt's ein R2-D2", sagte einmal ein Patient in Anspielung an die Figur aus den Star-Wars-Filmen. Aber "Matze" ist Realität.



In Krankenhäusern in der Schweiz und in den Niederlanden verrichten diese Roboter längst ihren Dienst. "Wir sind die ersten, die ihn in Deutschland testen dürfen", sagt Witt nicht ohne Stolz.