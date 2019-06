Der Verdächtige ist den Angaben zufolge 27 Jahre alt und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Zuvor hatte er in der Flüchtlingsunterkunft in Vockerode gelebt. Ein Sprecher des Landkreises Wittenberg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Asylantrag des Mannes sei abgelehnt worden. Die Duldung des Mannes wäre demnach kommende Woche ausgelaufen.



Dies bedeute aber nicht automatisch, dass der Mann abgeschoben worden wäre, da dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssten, so der Landkreis. Dazu zählten etwa gültige Papiere. Seien solche Voraussetzungen nicht erfüllt, dann werde die Duldung verlängert. Das Innenministerium wollte zu dem Fall aufgrund der laufenden Ermittlungen am Dienstag nichts sagen.