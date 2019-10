Die Justiz in Sachsen-Anhalt hat den Fall dennoch abgeschlossen. Das Oberlandesgericht in Naumburg verwarf den Antrag eines Verwandten Jallohs auf Klageerzwingung als unzulässig, hieß es am 23.10.2019 in einer Mitteilung. Damit ist eine Initiative seiner Familie zu einer weiteren juristischen Aufklärung gescheitert. Warum?

Das hat viele Gründe. Erst einmal gab es keine ernstzunehmende Tatortarbeit. Alle Indizien gingen verloren oder wurden vernichtet. Und dann ist das OLG, wie auch schon der Generalstaatsanwalt, bei der Suizidversion geblieben. Sie sind damit dem Magdeburger Urteil von 2012 gegen den Dienstgruppenleiter Andreas S. gefolgt. Dieses Urteil wurde zwar rechtskräftig, aber die vorsitzende Richterin hatte schon im Urteil und auch in der mündlichen Urteilsbegründung ihre Zweifel an der Suizidvariante deutlich gemacht.

Nach Angaben der Initiative "Gedenken an Oury Jalloh" war dem Oberlandesgericht in Naumburg dieses neue Gutachten der Universität Frankfurt bereits im September zugestellt worden. Die Initiative glaubt nun, dass das Gericht seine Entscheidung gegen einen neuen Prozess bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben hat, um der Veröffentlichung dieses neuen Gutachtens zuvor zu kommen. Hat das eine Beweiskraft oder ist es einleuchtend?

Das leuchtet mir schon ein, denn die Justiz hat sich ja von Anfang an auf diese Suizidversion festgelegt. Es wurden auch beweisbare Tatsachen, die dagegen sprachen, nicht ernst genommen und nicht zur Kenntnis genommen. Und jetzt ist es so, dass das OLG eine Entscheidung getroffen hat, die nicht anfechtbar ist. Denn ein Oberlandesgericht ist die höchste richterliche Instanz eines Bundeslandes. Somit ist es praktisch das Ende für die Ermittlungen.

Danach wollen die Nebenkläger beim Bundesverfassungsgericht Klage einreichen, wegen des Rechts der Angehörigen auf Aufklärung des Todesfalles. Da wird der Rechtsweg in Deutschland eingehalten und vollständig ausgeschöpft. Wie ist vor dem Hintergrund der Vorwurf des Justizversagens einzuschätzen?

Das ist etwas anderes. Eine Verfassungsklage beschäftigte sich nicht inhaltlich mit dem, was da in der Zelle in Dessau passiert ist. Sondern es soll geklärt werden, ob den Klägern das Recht auf Aufklärung zugestanden oder verwehrt wurde. Und das ist noch die Frage, ob so etwas überhaupt angenommen wird. Denn die Kläger können ja nicht beweiskräftig sagen: So ist es gelaufen. Sie können nicht sagen: Diese oder jene Person hat dieses Verbrechen begangen. Es sind wahrscheinlich mehrere Personen beteiligt gewesen bei den schweren Verletzungen. Das ist das eine.