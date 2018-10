Kühnauer Heide Neues Wolfsrudel bei Dessau vermutet

In der Kühnauer Heide bei Dessau hat sich möglicherweise ein neues Wolfsrudel angesiedelt. Das hat das Wolfskompetenzzentrum Sachsen-Anhalt mitgeteilt. Mitte August hatten Wölfe dort eine Schafherde angegriffen und mehr als 20 Tiere getötet. Die genetischen Spuren, die vor Ort gesichert wurden, konnten keinem bisher bekannten Wolfsrudel zugeordnet werden, sagt Andreas Berbig vom Wolfskompetenzzentrum. Einiges spreche also dafür, dass Wölfe nun auch in der Kühnauer Heide zu Hause sind.

Augenzeugen wollen die Raubtiere schon mehrfach in der Region beobachtet haben. Außerdem habe es bereits Attacken auf Weidetiere im nahegelegenen Aken gegeben, so Berbig. Das Wolfskompetenzzentrum wolle nun Wildkameras aufstellen und nach Spuren und Hinterlassenschaften der Raubtiere suchen, um die Ansiedlung der Wölfe in der Kühnauer Heide zweifelsfrei zu belegen.

Mindestens 95 Wölfe in Sachsen-Anhalt