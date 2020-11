Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat im Wohnhaus einer Frau in Dessau-Roßlau etwa 20 Tonnen Diebesgut entdeckt. Sämtliche Räume waren bis fast unter die Decke mit etwa 1.700 Einkaufstüten, Müllsäcken und Taschen voll mit gestohlenen Waren zugestellt, wie die Polizei in Dessau am Freitag mitteilte.