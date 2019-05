Hoher Besuch in Sachsen-Anhalt Prinz Charles im Wörlitzer Park

Zuvor hatte der Prinz in der Leipziger Nikolaikirche mit Bürgerrechtlern über die Friedliche Revolution vor 30 Jahren gesprochen. Seine Deutschlandreise wird das britische Königspaar am Donnerstag in München beenden. Angaben der britischen Botschaft zufolge war der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 mal in Deutschland, teilweise privat.



Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war es auch nicht Prinz Charles' erster Besuch im Wörlitzer Park. Er sei schon mehrfach inkognito in Wörlitz gewesen.