Vorfall am Pfingstsonntag Prozessbegin nach mutmaßlichem Kindesmissbrauch in Roßlau

Hauptinhalt

Am Freitag startet der Prozess im Fall eines mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Roßlau. Vor Gericht steht ein 27-jähriger Verdächtiger, der sich am Pfingstsonntag an einem Mädchen vergangenen haben soll. Gegen den Mann liefen in der Vergangenheit schon mehrere Ermittlungsverfahren.